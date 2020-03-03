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Silvan'da meyve fidanları satışı başladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde mevsimin ilk meyve fidanları satışa sunuldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde mevsimin ilk meyve fidanları satışa sunuldu.


Silvan'da mevsimin ilk meyve fidanları satılmaya başlandı. İlçede her kesimden vatandaşın fidan satın aldığını belirten fidan satıcısı Mehmetşah Yalçın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen meyve fidanlarını Silvan'da satışa sunduklarını söyledi. 16 yıldır fidan satıcılığını yaptığını belirten Yalçın, "Bölge illerinden getirdiğim fidanları satarak geçimimi sağlıyorum. Fidan fiyatı maliyetine göre değişiyor. Ağaç fidanlarını 5-20 lira arasında Fidanları her kesimden vatandaş alıyor. Genellikle kayısı, elma, nar, incir, ceviz hurma, şeftali, ayva, vişne, kiraz ve çam fidanlarını satıyorum" dedi.

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