Silvan'da mezarlık demirleri çalındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, mezarlıkların etrafında bulunan demirler, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Silvan'da bulunan Şeyh Halil Mezarlığı başta olmak üzere bazı mezarlıklarda bulanan demir kapılar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, hırsızlık vak'alarının son dönemlerde arttığını söyledi. Ateş, "Vatandaşın kapısı, penceresini söküp çalmaya kadar giden bu durum gün geçtikçe daha vahim bir hal aldı. Silvan'ımızın başta Şeyh Halil olmak üzere çoğu mezarlığında utanç verici bir hadise yaşanmakta. Vatandaşın hayvan ve benzeri dış etkenlerden mezarlarını korumak maksadıyla yaptırdığı demir korumaların kapıları, birileri tarafından kırılıp çalındı. Bunlar 3-5 lira para için bu kapıları söküp kime götürüyor? Mutlaka bunlardan satın alan birileri de vardır. Allah aşkına bu yapılan hangi kitapta var, hangi vicdan kabul eder, bu kadar mı insanlığımızı kaybettik. Bir dua okumak için kalkıp anasının, babasının, kardeşinin mezarının başına geldikten sonra bu manzarayı görmesi insanlarımızı nasıl rahatsız eder hiç düşünmediler mi? Bunların mezar kapısı olduğu, bu demirlerin mezarlıklardan çalındığını bile bile bu hırsızlardan satın alan esnaf da kendine esnaf demesin" diye konuştu.