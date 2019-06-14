Silvan'da öğrencilerin karne sevinci

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte, 25 bin 108 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kazım Karabekir İlkokulu ve Anaokulunda karne töreni düzenlendi. Törene Silvan Kaymakamı Adem Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, öğrencilerin uzun bir maraton sonunda emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Kaymakam Çelik, "Karnedeki notlarda hiç bir zaman gelecek için ölçü değildir. Sevgili gençler sizlerinde bu bilinçle çok çalışmanızı ve iyi bir hazırlık dönemi geçirmenizi diliyorum. Çok gayretli olup, çok çalışmanız gerekiyor, gelecekte daha başarılı olmak, hayallerinize ulaşmanız için çaba harcamanız gerekir. Hepinize eğitim ve iş hayatınızda sizlere başarılar dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.