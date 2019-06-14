İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da öğrencilerin karne sevinci

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte, 25 bin 108 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte, 25 bin 108 öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Kazım Karabekir İlkokulu ve Anaokulunda karne töreni düzenlendi. Törene Silvan Kaymakamı Adem Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, öğrencilerin uzun bir maraton sonunda emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Kaymakam Çelik, "Karnedeki notlarda hiç bir zaman gelecek için ölçü değildir. Sevgili gençler sizlerinde bu bilinçle çok çalışmanızı ve iyi bir hazırlık dönemi geçirmenizi diliyorum. Çok gayretli olup, çok çalışmanız gerekiyor, gelecekte daha başarılı olmak, hayallerinize ulaşmanız için çaba harcamanız gerekir. Hepinize eğitim ve iş hayatınızda sizlere başarılar dilerim" dedi.


Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.