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Silvan'da öğretmen ve öğrenciler okul duvarını boyadı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte okul duvarını boyadı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte okul duvarını boyadı.


Silvan ilçesinde kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte okul duvarlarını boyadı. Konu ile ilgili konuşan Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ara döneminde kırsal mahallelerde bulunan okulların fiziki ortamlarının geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi için okullarda bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında köy öğretmenleri ve personelin özverili çalışmaları sonucu okul duvarlarının boyandığını söyledi.


Çiğdemli Köyü İlkokulu Müdürü Şura Yapıcı ise, "Okulumuzun daha temiz bir görünüme kavuşturmak için bu çalışmayı yaptık. Okulumuzun öğrencilerimizle renklendirerek güzel bir görünüm oluşmasını sağladık. Öğrenciler için hem eğlenceli oluyor hem de boya yapma kabiliyeti kazanıyorlar. Öğrenciler aynı zamanında görsel sanatlar alanında da kendilerini geliştiriyorlar" dedi.

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