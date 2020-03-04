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Silvan'da okul sağlığı denetimleri

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedi Öter, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan okul sağlığı hizmetleri protokolü kapsamında okullarda denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedi Öter, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan okul sağlığı hizmetleri protokolü kapsamında okullarda denetim gerçekleştirdi.


Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu personelleri ilçedeki bazı okulları denetledi. Denetimler kapsamında, kantin görevlileri, öğrenciler ve okul idarelerin temizlik ve hijyen konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, "Silvan'da bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Gazi İlkokulu ve Profili Ortaokulu'nda denetim gerçekleştirdik. Diğer okullarımızda ise eğitim öğretim gören öğrencilerimizin eğitimdeki çalışmalar hakkında denetimlerde bulunduk. Eğitime verdiğimiz önemi, eğitim kurumlarımızdaki gıda işletmelerinin hijyen durumuna önem gösteriyoruz" dedi.

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