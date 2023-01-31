Silvan'da onlarca çocuk asırlık camide buluştu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 300 çocuk asırlık camide buluştu.

Silvan ilçesinde çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan “Cami ve Çocuk” teması çerçevesinde çocuklar tarihî Selahattin Eyyubi Camisi'nde buluştu. Dört mihraplı tarihi Selahattin Eyyubi Camisi'nde buluşan yaklaşık 300 çocuk, Silvan İlçe Müftülüğünce hazırlanan program çerçevesinde ilçe merkezindeki camilerde yarı yıl tatilinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için giden öğrencilere camileri sevdirip, özendirmek için etkinlik düzenledi.

Etkinliğe İlçe Müftüsü Sabri Erçek'in yanı sıra Selahattin Eyyubi Camisi imamı Abdulkadir Tekdal, camii imamları, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrencileri katıldı.

Çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği buluşmada, çocuklara yapılan ikramlar, çeşitli oyunlar ve yarışmaların yapıldığı program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.