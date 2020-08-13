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Silvan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kayadere Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın köylülerin çabasıyla söndürüldü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kayadere Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın köylülerin çabasıyla söndürüldü.


Silvan ilçesine bağlı Kayadere kırsal mahallesi ormanlık alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın mahalle sakinlerinin 5 saatlik çabasıyla söndürüldü. Yangını fark eden vatandaşlar topluca ateşlerin bulunduğu bölgeye müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

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