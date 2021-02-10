Silvan'da OSB toplantısı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Silvan'da AK Parti İlçe Başkanı ve iş adamı Mehmet Nedim Kılıçaslan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Muhittin Kan ile iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnaflar, bir konferans salonunda ilçeye OSB yapılması için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kılıçaslan, yıllardır özlemini çektikleri OSB'nin kurulması amaçlarına ulaşmak üzere dolduklarını söyledi. Kılıçaslan, “Silvan'ın geleceği için önemli bir adım atarak ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Silvan ilçemizde işsizlik her geçen gün artmaktadır. Gençlerimize iş olanağını sağlamak amacıyla bugün burada katkı sağlamak için 100 kişi başvuruda bulunmuştur. Küçükte olsa kuracağımız OSB'de en az 500 kişiye iş olanağını sağlayacağız. Bugün tespit ettiğimiz 2 tane yer var sizlerde yer bulup iletişim kurabilirsiniz bunu ek kısa zamanda gerçekleştirmemiz lazım” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Muhittin Kan ise, “Bu güzel ve kalıcı gelecek için bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizler talep edersiniz bizler sizlere öncülük yaparak sizlere hizmet etmeyi kendimize görev sayarız. Bugün binlerce gencimiz işsiz, ilçede 250 tane kahvehane ve kafe var. Bunlarda vakit geçiren gençlerimize iş olanağı sağlamak amacıyla bir araya gelmiş neler yapabiliriz diye elinizi taşın altına koymuşsunuz ki, bizlerde sizlerle beraber gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Bu birlikte hareket edersek çok şey yapabiliriz. Bu bize ve Silvan'ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Silvan'a kurulacak OSB için yaklaşık 100 kişi başvuruda bulundu.