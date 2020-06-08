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Silvan'da otobüslerde korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında otobüslerde denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında otobüslerde denetim gerçekleştirildi.


Silvan ilçesi Gazi ile Diyarbakır caddeleri güzergahında kontrol noktası oluşturan Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, otobüslerde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde otobüslerde korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görülürken, trafik ekipleri, araç sürücüsü ve yolculara teşekkür edip maske ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

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