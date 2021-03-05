Silvan'da refüj yeşillendirme çalışmaları

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesi ekipleri tarafından refüjlere ağaç dikildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, dikilen ağaçlara can suyu verdi.

Silvan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Caddesinde bulunan refüje ağaç dikildi. Etkinliğin ardından Kaymakam Öztürk, ağaçlara can suyu verdi. Silvan'ın önemli bir kent olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, "Silvan, hepimizin. Hep birlikte kalkındıracağız. Bu ağaçları Silvan Belediyesi olarak diktik ama Silvan halkı olarak sahip çıkacağız. İlçemizi hep birlikte güzelleştirmeliyiz" dedi.