Silvan'da Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından otizm standı açıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından otizm standı açıldı.

Silvan ilçesi Gazi Caddesi Hükümet Konağı önünde kurulan stantta vatandaşlara, otizm hakkında bilgiler verildiğini belirten Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Murat Bayancuk, Birleşmiş Milletlerin kararıyla 2008 yılından itibaren dünyada otizm konusunda farkındandık oluşturulması ve sorunlara çözüm bulunması amacıyla her yıl 2 Nisanın Dünya Otizm Günü olarak kullanıldığını söyledi. Türkiye'de yaklaşık 650 bin otizmlinin olduğunu ancak bunlardan sadece 126 binine eğitim verilebildiğine dikkat çeken Bayancuk, "Silvan Rehberlik Araştırma Merkezi olarak nisan ayı otizm ayı olarak kabul edildi. Bugün burada açmış olduğumuz stantla 'Otizmin farkındayım' sloganı ile vatandaşlarımızı ve kamuoyunu hem bilinçlendiriyoruz hem de otizm hakkında bilgiler sunuyoruz" dedi.

Standın bir gün boyunca açık kalacağını ifade eden Bayancuk, "Otizm sadece 2 Nisana özgü değil bütün bir aya yayalım dedik. Bu kapsamda birçok etkinlikler yaptık. Bugün de burada halkı bilinçlendirmek amacıyla stant açtık" diye konuştu.