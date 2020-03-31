Silvan'da sağanak yağış toprak evleri vurdu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kış aylarındaki sağanak yağış ve kar nedeniyle birçok toprak ev kullanılamaz hale geldi.

Silvan'da kış mevsimi ile birlikte sağanak yağmur ve kar yağışı, başta terk edilmiş harabe ev, ahır ve bir çok toprak evin çökmesine neden oldu. Toprak evlerin tehlike altında olduğunu belirten Uğur Bilmez isimli vatandaş, "Silvan'da sayılar bir hayli fazla olan toprak evler risk altında. Bu toprak evlerin bazıları sağanak yağmurlardan dolayı yıkılmış durumda. Toprak evlerde yaşayan vatandaşların bir kısmı yıkılacak diye evlerini terk etti. Vatandaşların tehlike altında olan bu evleri terk ettikten kısa bir sürte sonra evlerinin bir bölümünde çökmeler meydana geldi. Bu sokakta geçen vatandaşlar ise risk altında. Yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Tarihi konağın bir bölümü yıkıldı

Kale Mahallesindeki sur üstünde bulunan tarihi Ali Ağa Konağının bir kısmının yıkılması vatandaşları ise tedirgin ediyor. Konağa ismini veren Ali ağanın torunu Galip Özkan, tarihi konağı bir kısmının yağışlar nedeniyle yıkıldığını söyledi. Özkan, "Binamız tarihi bir bina. Bakımının yapılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürüttük, bu çalışmalarımız halen devam etmektedir. Ancak son zamanlarda sağanak yağışlar nedeniyle binan belirli kısımlarında çökmeler meydana geldi. Yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.