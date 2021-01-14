Silvan'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs aşılama çalışmaları başladı. Aşıyı ilk yaptıran İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç, ilçe genelinde 600 sağlık çalışanın aşılanacağını belirtti.

Çin'den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşılarının uygulamasına Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde başladı. Sağlık çalışanlarının randevu alarak, katıldığı çalışmada ilk aşı, Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç'a yapıldı. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Utangaç, Türkiye'de olduğu gibi Silvan'da da bugün öğlen saatleri itibarıyla aşılama çalışmasının başladığını söyledi. Dr. Utangaç, "Öncelikle Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca tarafından dün gece pandemi ile mücadelede aşılama çalışmaları başlanmış bulunmakta bizlerde Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Silvan özelinde aşılama çalışmamızı başlattık. Şu an hazırız aşılarımız geldi bugün itibariyle sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başlıyoruz. İlerleyen süreç içerisinde sağlıkçı arkadaşlarımızı aşıladıktan sonra peyderpey 65 yaş üstü, riskli hastalarımızı aşılamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız doğru bilgilendirme, sağlık kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri, bizim sosyal medyalarımızı takip etmeleri, bizim söylediğimiz söylemler dışındaki söylemlere itibar etmemelerini istirham ediyoruz. Silvan üzerinde korona virüs aşıları hiçbir şekilde enfeksiyon hastalıklarına sebebiyet vermez. Lütfen aşılarımızı doğru şekilde, doğru zamanda bakanlığı söylediği talimatlar doğrultusunda yapalım. Biz Silvan üzerinde aşı kampanyası ile ilgili kendi sloganımızı belirledik. Bu duygu düşüncelerle başta Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere aşılamayı bu aşamaya kadar getiren emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Silvan'a memleketime, ülkeme hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hedefimiz bütün sağlık çalışanlarını aşılamak. Yeteri kadar aşı dozumuz mevcut. Bugün öğlen saatleri itibarıyla sisteme baktım 100'den fazla başvuru vardı. Saatler ilerledikçe bu sayıda artışlarda olacaktır. Sağlık çalışanlarının aşıya yoğun ilgisi var" dedi.