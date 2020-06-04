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Silvan'da sarı mercimek üretimine başlandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla deneme amaçlı sarı mercimek ekimi yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla deneme amaçlı sarı mercimek ekimi yapıldı. Ekilen sarı mercimeğin bölgeye uyum sağladığı belirtildi.


Silvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Başıbüyük kırsal mahallesi Ayrancı mezrasında bin dönüm alanda sarı mercimek ekimi gerçekleştirildi. Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, kentte deneme amaçlı sarı mercimek ekimi yapıldığını söyledi. Arslan, "İlçemizde bitkisel üretim kapsamında ilk defa deneme amaçlı ekilen sarı mercimeği ilçemizde çiftçinin gelir düzeyinin artırılması için katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi çalışması kapsamında denemesi yapılan sarı mercimeğin yerinde yapılan tespit çalışmalarında verimini bölgemizde uyum noktasında yüksek olduğu gözlemlenmiştir" dedi.


Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan ise "Faaliyet kapsamında ilçemiz Silvan ilçesi Ayrancı mezrasında İdris Taşkıran çiftçimize ait olan bin dönüm araziye sarı mercimek ekimi yapıldı. Bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgeye uygun görülen tohum çeşitleri ile çalışmalar devam edecektir" dedi.

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