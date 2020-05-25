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Silvan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ve ağaçlar devrildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ve ağaçlar devrildi.


Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ile ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. İlçeye bağlı Boyunlu kırsal mahallede bir vatandaşa ait evin duvarları yıkılıp bahçesindeki ağaçlar kökünden söküldü. Tehlike oluşturan bir çok dal ise vatandaşlar tarafından budandı.

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