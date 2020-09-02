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Silvan'da son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Silvan'da son 2 günde 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 128 kişinin de virüse yakalandığı öğrenildi. Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 4 ekibin, her gün mesai saatleri içinde evlerinde karantinada bulunan vatandaşları kontrol ettiği ve evde kalıp kalmadığının denetlendiği kaydedildi.

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