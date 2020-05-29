İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.


Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart'tan itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1 buçuk metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Selahattin-i Eyyubi Camii avlusuna tek giriş alınırken, el dezenfektanı, maske ve seccade dağıtıldı.


Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, "Allah'a şükürler olsun. Bugün çok güzel bir gün. Uzun bir aradan sonra kıldığımız cuma namazına kavuştuk. Vatandaşımız duyarlı. Sosyal mesafeye uyarak, maskelerini takarak namazını kıldı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.