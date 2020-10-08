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Silvan'da Sultan 1. Kılıçarslan'ın mezar yeri tespit için çalışmalara başlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da, Sultan 1.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da, Sultan 1. Kılıçarslan'ın mezar yerinin tespit edilmesi için komisyon kuruldu.


Anadolu Selçuklu Devletinin büyümesinde ve 1. Haçlı Seferinde Haçlılara karşı mücadele verilmesinde önemli bir yere sahip olan Sultan 1. Kılıçarslan'ın Silvan'daki mezar yerinin tespiti için komisyon kuruldu. Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız başkanlığındaki komisyonda Prof. Dr. İrfan Yıldız, Doç. Dr. Oktay Bozan, Doç. Dr. Aytaç Çoşkun ve Dr. Öğr. Üyesi M. Salih Erpolat yer aldı.


Komisyonun kurulmasının ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve komisyon üyeleri, tarihi kayıtlara göre Sultan 1. Kılıçarslan'ın mezarının bulunduğu Diyarbakır'ın Silvan ilçesini ziyaret etti. Rektör Karakoç ve beraberindekiler Silvan Meslek Yükselokulu ve Silvan Kaymakamlığını ziyaret ettikten sonra Sultan I. Kılıçarslan'ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başladı.


Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un da bizzat iştirak ettiği çalışmada Silvan'daki tarihi mezarlıklar gezilerek, mezarların kitabeleri incelendi.

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