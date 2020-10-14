İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da tarihi konaklar turizme kazandırılacak

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığı kent turizmini güçlendirmek amacıyla harap haldeki iki tarihi konağı restore edecek.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamlığı kent turizmini güçlendirmek amacıyla harap haldeki iki tarihi konağı restore edecek.


Silvan Kaymakamlığı, kent turizmini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kaymakamlık, harap halde bulunan iki tarihi konağı restore edip turizme kazandıracak. Konu ile ilgili bilgi veren Silvan Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede harabe halde bulunan tarihi Ali Ağa Konağı ile Üstünler Konağının restore edilerek turizme kazandırılacağını söyledi. kaymakam Çelik, "Bu anlamda çalışma arkadaşlarım her iki tarihi konakta gerekli incelemeleri yaptı. Projelerle birlikte her iki konağımızı da çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hizmete açacağız. Silvan tarihi bir kenttir bu kentin turizme kazandırılması için de çalışmalarımız her alanda devam edecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.