İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da tek yön uygulaması başladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda trafiği rahatlamak için 1 Ocaktan itibaren tek yön uygulamasına geçildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda trafiği rahatlamak için 1 Ocaktan itibaren tek yön uygulamasına geçildi. Güvenlik güçleri, tek yön uygulaması ile ilgili denetim gerçekleştirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının 12 Kasım 2020 tarih ve 2020/3-25 sayılı kararınca Silvan ilçesinde Gazi, Karabehlülbey, Azizoğlu, Zübeyde Hanım caddeleri, adliye binası, PTT Anıt Kavşağı, müftülük, polisevi ve kültür merkezi binaları yönündeki caddelere tek yön uygulaması hayata geçirildi. Uyarı levhalarına uymayan ve ters yönde ilerleyen araç sürücüleri durdurularak uyarılar yapıldı. Uyarıları dikkate almayan araç sürücülerine ceza işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.