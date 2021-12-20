Silvan'da ticari taksi plakası ihalesi gerçekleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Silvan'da 29 yıl süreyle çalışacak olan 76 ticari taksi plakası için yaptığı ihalede 69 plaka için teklif verildi.

Silvan'da ticari taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla 29 yıl süreyle çalışacak olan ticari taksiler için plaka ihalesi yapıldı.

Ali Emiri Kongre Merkezinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, açık teklif usûlü yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan yaptı. Gerçekleştirilen ihaleye katılan istekliler, ilçede bulunan Yeni Hastane, Postane, Cami, Minibüs Depolama, Lise, Belediye, Diyarbakır Yeni Yol, Anıt, Asayiş ve TOKİ duraklarında çalışacak 69 plaka için teklifte bulundu. Her bir ticari plakası için KDV hariç 80 bin Türk Lirası muhammen bedel belirlenen ihalede, diğer plakalar için başka teklif veren olmayınca ihale tamamlandı.