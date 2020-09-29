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Silvan'da trafik denetimleri sıklaştırıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde polis ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde ehliyetsiz olarak araç kullanan sürücüye cezai işlem uygulandı.


Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Gazi, Atatürk, Karabehlül Bey ve Azizoğlu caddelerinde trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ehliyetsiz araç süren bir sürücüye cezai işlem uygulandı. Silvan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, "İlçemizde son zamanlarda trafik kuralları ihlali ve ehliyetsiz araç kullanım ihbarları nedeniyle denetimlerimizi sıklaştırdık. Yaklaşık bir haftadan beri artan denetimlerimiz sonucu trafik ekiplerimiz Atatürk Caddesi üzerinde ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye cezaiyi işlem uyguladı. Silvan ilçemizin her caddesinde trafik denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

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