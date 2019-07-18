İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da yaya geçitleri yapılıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, trafikte yaya önceliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğin yoğun olduğu yerlere yaya geçitleri yapılıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, trafikte yaya önceliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğin yoğun olduğu yerlere yaya geçitleri yapılıyor.


Silvan Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesinin ardından ilçenin merkezindeki caddelere yaya geçitleri yapmaya başladı. Araç sürücülerinin yayalara öncelik vermesi için trafiğin yoğun olduğu yerele görseller yerleştirildi. Araç sürücülerinin göreceği şekilde yola çizilen uyarıcı görseller, trafiğin aksamaması için gece geç saatlerde gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.