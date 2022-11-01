İhlas Haber Ajansı

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Silvan'da yoğun sis etkisi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla ilçenin büyük bir kısmına hakim oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla ilçenin büyük bir kısmına hakim oldu.


Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini kısaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Oluşan sis nedeniyle, ilçe merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü.

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