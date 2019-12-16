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Silvan'ı sis kapladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü ilçede araçlar farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.


Silvan İlçe merkezi ile Diyarbakır ve Batman karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü ilçede sürücüler farlarını yakıp ilerlerken, bazı sürücülerde araçlarını kenara çekip sisin etkisinin geçmesini bekledi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

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