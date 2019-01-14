Silvanlı kadınlar kahvaltıda bir araya geldi

Diyarbakır'da faaliyet sürdüren Silvanlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Rumi Yılbaşı nedeniyle kahvaltı etkinliğinde Silvanlı kadınlar bir araya geldi.

Silvanlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde düzenlenen kahvaltı etkinliğine, Silvanlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Çeliker, Yönetim Kurlu üyeleri Ramazan Dağ, Nazdar Yeşil, Fadıl Biçen, Nazmi Yakut, Cüneyt İnan, Netice Yılmaz, Pelda Can, Gülbin Bozan ile Silvanlı kadınlar katıldı. Silvanlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Çeliker, “Bizim gibi dernekleri amaçları hemşerileriyle bir araya gelerek kaynaşmayı saklamayı amaçlıyoruz. Bugün de Rumi Yılbaşı yani yeni yıl anlamını taşıyan bu günde yani 13 Ocak 2019 Pazar günü derneğimiz tarafından tertiplenen Silvanlı kadın hemşerilerimizle yapılan kahvaltılı toplantının da amacı kadınlarımız arasında diyalogu ve hoşgörü kültürünü geliştirerek daha çok bir araya gelerek daha çok insanlarımıza hizmet etmek. Bugünkü Kadın hemşerilerimiz onuruna vermiş olduğumuz kahvaltıya büyük bir ilgi gösterildi. Yüksek katılım oluştu. Hepsinin ayağına sağlık teşekkür ediyorum” dedi.