Silvanlı kız öğrencilerden resim ve fotoğraf sergisi

Diyarbakır'da Silvan 1. Kılıçarslan Fen Lisesi kız öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf ve resim sergisi AVM'de açıldı.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Ens Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. AVM, Silvan 1. Kılıçarslan Fen Lisesi kız öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf ve resim sergisine ev sahipliği yaptı. 16 kız öğrencinin

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sema Cop Ceylan öncülüğünde hazırladığı “Dönüşüm” adlı sergide tema olarak özelikle Diyarbakır'ın kültürel ikonlarından oluşan ve yakın geçmişte büyük yaralar bırakan Kahramanmaraş merkezli deprem ön planda yer aldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sema Cop Ceylan, “Lise çağındaki kızlarımızın sanatsal yönde bir şeyler ortaya koyabilmelerinin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Her başarı başlangıcında cesaret ister. 1. Kılıçarslan Fen Lisesi öğrencileri bu evreden çoktan geçip özgüven sahibi olmuşlar. Ceylan Karavil AVM'de bu sanatsal ürünleri sergilemeleri büyük özgüvenlerini kanıtlar niteliktedir. Sergiyi gezerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey henüz gerçekleşmemiş birçok hayale bakıyor olmanızdır. Büyük şeyler, birçok küçük şeyleri bir araya getirerek yapılır” dedi.