Sinanoğlu ve Metinalılardan İHA'ya iki plaket

Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Yazar-Şair Devran Yiğit Sinanoğlu, bölgedeki çocuklar ile gençlere yönelik yaptıkları “Sağlıklı bir gelecek için kitap okumalı ve okutulmalı” projesine destek veren basın mensuplarıyla bir araya geldi. İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ve İHA Muhabiri Murat Başal'a verdikleri destekten dolayı iki plaket takdim edildi.

Basın buluşmasında konuşan Yazar-Şair Devran Yiğit Sinanoğlu, kendilerine haber yapmakla kalmayan gazetecilerin, kitap topladığını, kitap göndermek isteyenleri de yönlendirerek projeye büyük bir destek verdiğini vurguladı. Sinanoğlu, “Bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Size gerçekten minnettarız. Bir de bunun dışında Metina Derneğimiz, başkanımız ve yönetimdeki akrabalarımız, sağ olsun bize destek oldular. Başkanıma ve derneğimizdeki tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza, akrabalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedefimiz Diyarbakır'da Haziran ayında 100 köy okuluna 100 bin kitap bağışlamak”

Yazar-Şair Devran Yiğit Sinanoğlu, kısa sürede 98 köy okuluna yaklaşık 90 bin kitap, 3 binden fazla kırtasiye malzemeleri toplayarak, bağışladıklarını belirtti. Sinanoğlu, “Hedefimiz 1 yıl içinde bitecek, kısmet olursa. Hedefimiz Diyarbakır'da Haziran'da 100 köy okuluna 100 bin kitap bağışlamak. Hedefe de az kaldı. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam edecek. Sizlerden ricamız sesimize nefes olmanız. Zaten söylememe bile gerek yok, oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu, güzel projelere başladıklarını derneklerinin sadece kan davaları değil sosyal ve kültürel projelerde tüm vatandaşlara hizmet ettiğini kaydetti. Pirinççioğlu, “Güzel projelerle başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel projelerle tekrar burada görmekten mutluluk duyarız. Biz bölgenin nabzını tutmaya devam edeceğiz, kan davaları gibi olaylarda öncülük ederek barışı sağlıyoruz ve sadece bununla yetinmeden sosyal ve kültürel anlamda da bölge halkımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından basın buluşması anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.