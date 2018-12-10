'Sınavdır geçer' programına öğrencilerden büyük ilgi

Özel bir üniversite tarafından gerçekleştirilen ‘sınavdır geçer' programına Diyarbakırlı öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin hemen tüm illerinde lise ve üniversiteye hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ‘sınavdır geçer' etkinliği, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa Okan Üniversitesi Aday İlişkiler Müdürü Servet Gülsün Şirin, Anadolu Bölge Müdürü Alper Tunga, Okan üniversitesi Diyarbakır bölge temsilcisi Sevda Aktan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sınav kaygısını en aza indirmek için gerçekleştirilen sunumda bilgi veren Servet Gülsün Şirin, öğrencilerin girdikleri sınavların ardından hayatlarında alacakları kararların önemine dikkat çekti. Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Şirin, Diyarbakır'da olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Diyarbakır'da ‘sınavdır geçer' etkinliğini gerçekleştirdik. Büyük kentte yüzlerce öğrenci ile buluşup sınavlar ve gelecekleri hakkında konuştuk. Bu etkinliği Türkiye'nin tüm illerinde yapmayı hedefliyoruz” dedi.