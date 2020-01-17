Şırıngalı çikolatadan oğlunu kaybetmişti, son karnesini aldı

Diyarbakır'da şırıngalı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin karnesini annesi gözyaşları içerisinde aldı. Öğretmenleri ve sınıf arkadaşları Umut'un masasına çiçek bıraktı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılmıştı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Umut, 5 Aralık 2019'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Umut'un okulunda arkadaşları karnelerini aldı. Umut'un annesi Gülşen Bilgi de evladının okuluna giderek karnesini aldı. Gözyaşları içerisinde oğlunun karnesini alan acılı anne, çocuklar için tehlikeli ürünlerin satılmaması adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“İlk karnesi değildi ama son karnesi oldu”

Gülşen Bilgi, aldığı karnenin oğlunun ilk karnesi olmadığını ama son karnesi olduğunu söyledi. Bilgi, “Şu anda oğlumun burada olmasını isterdim, karnesini kendisinin almasını isterdim. Ama işte kader izin vermedi, öyle bir şey olmadı. Oğlum şuan yok, onun yerine ben aldım karnesini. İlk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Karnesi her zaman iyiydi, okulunu çok seviyordu, hatta okulu çok sevdiği için erken okula kaydetmiştik. Daha 7 yaşındaydı ama 2. sınıfa geliyordu. Şuan acımın içerisinde yaşıyorum. Yüreğim yandığı için içimden hiçbir şey söylemek gelmiyor. Böyle şeylerin satılmaması için elimizden geleni yapıyoruz, söyledik, şikayette de bulunduk. Hepsi kaldırıldı toplandı ama o olmasa da başka şeyler üretecekler, yine çocuklara sebep olacaklar. İnşallah bir daha öyle bir şey yaşanmaz, başka ailelerin yüreği yanmaz. Olaydan sonra okula gelmemiştim, ilk defa geliyorum. Oğlumun karnesi için geldim. Oğlum okulunu, arkadaşlarını, öğretmenini çok seviyordu, ama olmadı yarım kaldı” dedi.