Sırt çantasında metamfetamin taşıyan kız tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 20 yaşındaki kızın çantasından uyuşturucu madde çıktı. Adliyeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Barış Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurulan G.D. (20) isimli şahsa ait sırt çantasında yapılan kontrollerde 50 gram ağırlığında metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suç geliri olarak değerlendirilen 50 bin Türk Lirası paraya el koyuldu. Gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen G.D., işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.

G.D. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.