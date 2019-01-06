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Sisli havada girdikleri iş yerini soydular

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde yoğun sisi fırsat bilen 2 kişi, levye ile otomatik kepengini kırdıkları iş yerinden 8 bin TL değerinde cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çaldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yoğun sisi fırsat bilen 2 kişi, levye ile otomatik kepengini kırdıkları iş yerinden 8 bin TL değerinde cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çaldı.


Olay, 3 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, havanın sisli olmasını da fırsat bilen 2 şahıs, önce marketin çevresinde keşif yaptı. Şahıslar, 3 saat sonra kapatılan marketin otomatik kepengini levye ile kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 8 bin lira değerinde 2 adet cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çalan şahıslar, hızla olay yerinden uzaklaştı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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