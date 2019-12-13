Sivil havacılık öğrencilerine uçak bakım ve teknik hizmet eğitimi

Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda öğrencilere hava yolları uçak bakım ve teknik hizmetleri eğitimi verildi.

Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü kariyer günleri kapsamında her hafta düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu haftanın konuğu bir uçak firmasının teknik servis sorumlusu Erdal Koç oldu. Koç, hava yolları uçak bakım ve teknik hizmetler konularında öğrencilere bilgilendirme yaptı. Koç, öğrenciler ve konuya ilgi duyan üniversite personelinin katıldığı konferansta, öğrencilere uçak bakımının ve teknik bakımda yapılması gerekenlerin bilgileri verildi.