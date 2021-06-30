Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonundan 'aşı' çağrısı

Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu Diyarbakır'daki vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı.

Sivil Toplum Pamdemi Koordinasyonu, tüm siyasi partililerle bir araya gelerek vatandaşla aşı olması konusunda açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi Ulu Cami önünde yapılan açıklamada, vatandaşlara “Covid-19 aşıları etkili ve güvenlidir, kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumak için aşı olalım” sloganıyla çağrıda bulunuldu. Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan'ın yaptığı açıklamada, aşıların, günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli, en etkili tıbbi uygulamalardan olduğunu vurgulayarak, aşı uygulamasında bireyin hak ve özgürlükleri ile kamu sağlığının gereklerinin çelişmediğini, aynı yönde olduğunu kaydetti. Turan, “Salgınla mücadelede aşılama tekniğinin, karantina ve izolasyon ile birlikte kullanılan temel yöntemlerden biri olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de salgının bulaşıcılığının düşürülmesi sağlanarak vaka sayısının öncelikle öngörülebilir bir seviyede tutulması amaçlandı. Ancak söz konusu olan bu teknikler, vaka sayılarının düşürülmesinde kısmen etkili olsa da kesin çözüm olarak görülmemektedir. Daha önce çocukluk çağı aşılamalarında olduğu gibi, Covid-19 için de yüksek aşılama oranlarına ulaşmak, kitlesel korunma ve bağışıklık kazanımı hedefi için büyük önem arz etmektedir. Diyarbakır ve çevre illerinde aşılama oranları ülkenin geri kalanına göre önemli ölçüde düşüktür. Bölge illeri birçok parametrede olduğu gibi aşılamada da son 10'u oluşturmaktadır. Bölgemizdeki aşı tereddüdünün yüksekliği yadsınmamalı, bu tereddüttü yıkmaya yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve emek/meslek örgütlerinin de kararlara dâhil edilmesi, toplumda aşıya karşı güvensizliğini gidermek için hayati olacaktır” dedi.

“Aşı ile ilgili yapılan iddialar bilimsele dayanmıyor”

Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan'ın aşı ile ilgili yapılan ‘kısırlık veya içerisinde manyetik cihaz taşıdığı' iddialarının dezenformasyon olduğunu ve hiçbir bilimsele dayanmadığını kaydetti. Turan, “Halihazırda yapılan aşılamalar bilimsel süreçlerden geçmiş ve öncelikle güvenirliliğinden emin olunarak piyasaya sürülmüştür. Son derece yaygın bir şekilde anlatılan ‘Aşının kısırlık yaptığı', ‘Aşının manyetik cihazlar içerdiği' bilgileri tamamı ile dezenformasyondur, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmamaktadır. Covid-19'un tehlikeli bir hastalık olmadığını, aşılanma olmasa dahi rahat geçirebileceğini, herhangi bir kimyasalı kullanmak istemediğini belirtenler de büyük yanılgı içerisindedir. Bugün korana virüs yoğun bakımlarında yatanların büyük kısmı aşılanmamış olanlardan oluşmaktadır. Aşılananlarda hastalık çok daha hafif geçmektedir. Bilimsel çalışmalar, aşının hastalığı kötü geçirme ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırdığını göstermiştir. Buna bir örnek de ülkemizdeki sağlık çalışanlarının pandemide yaşadıkları ile gösterilebilinir. Aşılama öncesi bir yılda 400'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Toplumda hastalığın azaldığının düşünüldüğü zamanlarda dahi sağlık çalışanları covid ile karşılaşmaya devam etmektedir. Aşılama sonrasında bu dramatik süreç kırılmıştır. Bu ölümlerin büyük çoğunluğunun aşılama ile durdurulabilir olduğu görülmektedir. Toplumsal bağışıklık için en az yüzde 80-90 gibi bir aşılama oranına ulaşılması gerektiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Hastalığın yayılması yavaşlatılmadıkça yeni varyantlar ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerde çıkan yeni mutasyonlar ancak ve ancak etkili bir aşılama ile engellenebilir. Aşı oranlarını arttırarak sevdiklerimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Aşıya getirilen eleştirilerin hiçbir bilimsel temelinin olmadığını, tamamıyla söylencelerden ibaret olduğunu her yerde anlatarak, aşı yaptırmayan tüm tanıdıklarımızı aşının etkileri ve güvenirliliği konusunda ikna ederek bu hastalığı azaltabilir, Covid-19 pandemisinden kurtulabiliriz. Herkesi aşılanmaya ve aşının önemini anlatmaya çağırıyoruz. Aşı candır, hayat kurtarır, tedirgin olma, aşı ol” diye konuştu.