Siyaset ve iş adamlarını buluşturan düğün

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer'in kardeşi Eşref Gezer, Rojda Gezer ile düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Diyarbakır Öğretmenevi salonunda düzenlenen düğün törenine, siyasiler ve çok sayıda iş adamı katıldı. Törene AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, önceki dönem milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, ilçe başkanları, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin halay çekerek eğlendiği düğün merasimine katılanlar AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer tarafından kapıda karşılandı. Gezer, misafirleri ile teker teker ilgilenirken zaman zaman halaya da eşlik ederek davetlilerle oynadı. Gezer, düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmayan siyaset ve iş dünyası temsilcileri ile davetlilere teşekkür etti.