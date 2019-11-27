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Siyasete yeni katılan gençlerle kaynaşmak için halı saha maçı etkinliği düzenlendi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından siyasete yeni katılan gençlerle kaynaşmak için halı saha maçı etkinliği düzenlendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından siyasete yeni katılan gençlerle kaynaşmak için halı saha maçı etkinliği düzenlendi.


AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, gençlik kollarına yeni katılan gençlerin partileriyle kaynaşması için yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla halı saha maçı yaptı. Gençlerle sahaya çıkan Başkan Gezer, amaçlarının gençleri partileriyle kaynaştırmak olduğunu söyledi. Gençleri çok önemsediklerini belirten Başkan Gezer, gençlik kolları başkanlığına yeni dahil olan gençlerin partileriyle kaynaşması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

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