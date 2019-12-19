Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor

Dr. Muzaffer Bahçıvan, soğuk havalarda kalp krizi riskinin 1 buçuk kat oranında artığının tespit edildiğini söyledi.

Memorial Dicle Hastanesi Dr. Muzaffer Bahçıvan, soğuk havaların kalp üzerinde etkilerine yönelik açıklama yaptı. Prof. Dr. Bahçıvan, soğuk havalarda kalp krizi riskinin 1 buçuk kat oranda artığının tespit edildiğini dile getirerek, uç noktalar olan parmak ve ayakların sıcak tutulması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bahçıvan, "Aralık ayındayız, soğuk havaların başladığı dönem, gittikçe de şiddetini artıracağı ön görülüyor. Pek çok hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarında da soğuk havanın vücuda belli oranlarda zararı var. Yapılan çalışmalarda özellikle soğuk havalarda kalp krizi riskinin 1 buçuk kat oranında artığı tespit edilmiş. Esasında vücudumuz mükemmel bir uyum sağlamasına rağmen, hem sıcak hem de soğuk havalarda tedbirini almasına rağmen belli risk guruplarında özellikle bu dengeyi durdurmak mümkün değil. Soğuk havalarda kalp damarlarının soğuğa karşı bir spazm etkisi oluyor, bu spazm da kalbi besleyen damarla büzüşerek kalbi yeterince besleyemiyor ve bu da kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle kalp hastalıklarında, kalp yetmezliği olanlarda, şeker, hipertansiyon, kohezyon, sigara içenlerde bu risk faktörleri varsa kalp krizi bunlarla da tetiklenebiliyor. Tabi bunun için kendimizi korumamız lazım, ısının en yoğun kaybolduğu yerler uçlar, parmaklar ve ayaklar. Bu belirtiğimiz risk guruplarında buraları mümkün olduğu kadar korunaklı tutmamız lazım, buraları yeterince ısıtmamız ve ona göre giyinmemiz gerekir ki bu riski en aza indirelim. Özellikle yaşlılar bu olumsuzluktan daha çok etkileniyorlar. Çünkü bu yaş guruplarında deri ince olduğu için, ısı kaybı daha fazla oluyor ve kalp krizi riski daha yüksek. Yaşlılarımız soğuk havalarda mümkün olduğu kadar çıkmaması lazım, çıkacaklarsa uygun bir şekilde giyinmelerinde fayda var” dedi.

"Soğuk havalarda alkol tüketilmemesi çok önemli"

Memorial Dicle Hastanesi Dr. Muzaffer Bahçıvan, soğuk havalarda alkol tüketiminin vücudun ısı kaybına neden olduğunu vurgulayarak, vatandaşları alkol tüketmemeleri konusunda uyardı. Prof. Dr. Bahçıvan, "Alkol tüketimi çok ciddi anlamada ısı kaybına yol açar, bu nedenle soğuk havalarda alkol tüketilmemesi çok önemli. Kalp krizi belirtileri tipik olarak rahatsızlık hissi, göğüs ağrısı, bulantı, kola, boyuna vuran ağrı şeklinde rahatsızlık hissettiğiniz zaman mutlaka en yakın hastaneye gidilmeli veya 112 acil sağlık ekipleri çağrılmalı" diye konuştu.