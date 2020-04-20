Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar alışverişe çıktı

Diyarbakır'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hafif yağmura rağmen vatandaşlar, soluğu kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Ofis semtinde alarak alışveriş yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında Türkiye'de şimdiye dek 2 bin 17 kişi hayatını kaybetti. 30 büyükşehir arasında olan Diyarbakır'da ikinci kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından hafif yağışlı havanın olduğu Diyarbakır'da vatandaşlar Sur ilçesinde en işlek yerlerden olan Gazi caddesi ve Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışveriş ve gezintiye çıktı. Yoğunluk olan caddelerin giriş çıkışları zabıta ve polis ekipleri tarafından kontrol edilirken, girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkıldı.