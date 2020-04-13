Sokağa çıkma yasağı kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti iki gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle verilen aranın ardından 222'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Sevdet Demir, terör örgütüne yakın bir ajansın yayınladığı görüntülerde oğlunu gördüğünü söyledi. Demir, "Benim oğlumu silah zoru ile kamera karşısına çıkarmışlar bu kabul edilemez. 222 gündür buradayım ve bu kapıdan oğlumu almadan kalkmayacağım. Oğluma da sesleniyorum oğlum seni boşuna kandırmasınlar kaç gel seni çok özledik" dedi.