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Sokağa çıkma yasağı nedeni ile tarihi mekanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığınca 31 il için başlatılan sokağa çıkma yasağı nedeni ile Diyarbakır’ın tarihi mekanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 31 il için başlatılan sokağa çıkma yasağı nedeni ile Diyarbakır'ın tarihi mekanları boş kaldı.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Diyarbakır hayalet kente bürünürken turistlerin akın ettiği tarihi mekanlar da boş kaldı. Kentin geçmişinin yüzü haline gelen Hz. Süleyman Cami, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, On Gözlü Köprü, Zerzevan Kalesi ziyaretçisiz kalırken, güvenlik güçleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gitmeleri gerektiğini bildirdi.

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