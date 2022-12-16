Sokak ortasında katledildi

Diyabakır'da sokak ortasındaki bıçaklı kavga 1 kişi öldü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İnönü Caddesi İskender Paşa Sokak'ta Mümtaz K. (50) ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Mümtaz K. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelilerin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.