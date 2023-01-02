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Sokak ortasında motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı

Diyarbakır’da evinin önünde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Diyarbakır'da evinin önünde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.


Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. evine girmek isterken motosikletle gelen bir şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Saldırgan kaçarken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Y.A., ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri, motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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