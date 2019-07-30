Sokakları çöpten arındıran proje: “Atmayın Dönüştürün”

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi, önemli bir projeye imza attı. Atmayın Dönüştürün Projesi ile sokakları atıklardan arındırmak isteyen merkezde eğitim alan vatandaşlar, atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi yeni bir çalışama başlattı. Bağlar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hayata geçirilen Atmayın Dönüştürün Projesi kapsamında sokaklar atıklardan arındırıldı. 7'den 70'e herkesin eğitim alabildiği merkezde toplanan atıklar, becerikli ellerde sanat eserine dönüştürülüyor.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Çerçeve Programı Koordinasyon Başkanı Sadık Ağar, üyeleriyle birlikte Diyarbakır'da yeni çalışmalara imza atıklarını söyledi. En büyük çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın başlatmış olduğu, Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir çalışma yaptıklarını kaydeden Ağar, Atmayın Dönüştürün Projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Ağar, "Bu projemizde plastik atıklarımızı ev aksesuarlarına ve çocuk aksesuarlarına, çocuk oyuncaklarına dönüştürerek yeni bir atılım gerçekleştirdik Halk Eğitim Merkezi olarak. Bu çalışmalarımızı 7'den 70'e tüm halkımızla birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Küçük çocuklarımız yaz tatilini bizlerle değerlendiriyorlar. Çocuklarımız anneleriyle, babalarıyla birlikte kurslarımıza katılarak kendi oyuncaklarını kendileri yapıyorlar. Onlar için büyük bir avantaj sağlıyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Projemiz, AR-GE Projemiz de var. Halk eğitimi adına okullarımızda ve dezavantajlı bölgelerimizde çeşitli kurslar açarak bunları değerlendiriyoruz. Atıklarımızı öğrencilerimiz kendi evlerinde getiriyorlar. Atıkları plastik şişeleri getiriyorlar, sokaklardan topluyorlar. Sokaklarımız artık çöplerden geçilmez hale gelmeyecek. Çöpleri bularak yerdeki plastik atıkları, kağıtları bularak artık bunları değerlendiriyoruz. Oyuncak ve ev aksesuarları haline getiriyoruz. Aynı zamanda doğayı kurtarma hedefindeyiz biz. En büyük hedefimiz doğaya ve hayvanlara zarar veren plastik atıkları doğaya zarar vermeden dönüştürmek” dedi.

“Amacımız hem doğayı hem de canlıları korumak”

Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlere ders veren Münevver Sapan ise, geri dönüşüm alanında çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Plastiklerin hem doğaya hem de çevreye zarar vermemesi adına uzun süredir bu çalışmayı yaptığını aktaran Münevver Sapan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kursiyerler genelde ev hanımları oluyor. Evde oturup da yapacak işleri yok. Ev işleri bitirdikten sonra yanımıza geliyorlar onlarla birlikte çalışıyoruz. Çocuklar olabilir, bizde yaş sınırı yok. Herkesin yapabileceği şeyler var burada. Buradaki temel amacımız hem doğayı korumak hem de ülke ekonomisine katkı bulunmak. Kadınların evde oturup işe yaramıyorum, ben bir şey yapamıyorum diyen kadınlar geldiği zaman özgüvenleri artıyor. Ben bir şeyler yapabiliyorum artık diyebiliyor. El becerisini geliştiriyor, sanatsal yönlerini geliştiriyorlar."