Son kullanma tarihi geçen yemeklik sos ve hamur kabartma tozları imha edildi

Diyarbakır'ın AK Parti Bağlar Belediyesi'ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde son kullanma tarihi geçen çok sayıda gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.

Bağlar Belediyesi, vatandaşların gıda sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sürdürürken, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayanlarla ilgili yasal işlem uygulamaya devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda bu kez sofraların vazgeçilmezi olan yemeklik soslar ve salçaların son kullanma tarihi geçtiği halde raflarda tutularak satılmaya devam edildiği tespit edildi. Gıda marketleri ve toptan işi yapan firmalara yönelik denetimlerde çok sayıda yemeklik sos ve salça bulundurulduğu ortaya çıktı.

Toplanılan gıdalar güvenli bir şekilde imha edildi

Gıda yönetmeliğine aykırı olarak bulundurulduğu tespit edilen gıda maddeleri arasında 3 bin adet hamur kabartma tozu ve vanilya yer tuttu. Vatandaşın gıda sağlığını tehlikeye atan işletme ve firmalar hakkında yasal işlem uygulayan belediye ekipleri, tespit edilen gıda ürünlerinin güvenli bir şekilde imha edildiği belirtildi.

Ekipler, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen iş yerlerinin yöneticilerini de uyararak tutanak tuttuğu kaydedildi.