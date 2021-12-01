Sonbahar bitti, geride manzarası kaldı

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından biri olan ve Surlar ile Hevsel Bahçelerinin ortasında bulunan millet bahçesine gelen vatandaşlar sonbahar mevsimin sona ermesinin ardından UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve sisle kaplı olan Hevsel Bahçelerine dönüp öz çekim yaparak o anları kayda aldı. Bazı vatandaşlar ise doğa yürüyüşü yaparak vakit geçirdi.

Sarı, yeşil, turuncu ve mavi renklerinin hakim olduğu kentte renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakırken, fotoğraf çekmek için arkadaşlarıyla millet bahçesine gelen Merve Nur Irmak, “Diyarbakır'ın hem surları hem de Hevsel Bahçelerine fotoğraf çekmek için geldik. Çok güzel buralar o yüzden fotoğraf çekmek için geldik” dedi.