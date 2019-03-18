Sosyal medya fenomeni 25 yıl sonra memleketine kavuştu

İlk söyleşisini Diyarbakır'da yapan Büyük, gururlu olduğunu dile getirdi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakır'da buluşma noktası haline gelen Forum Diyarbakır AVM, Türkiye'nin ünlü sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük ve ailesini Diyarbakırlı severleriyle bir araya getirdi. Çeşitli nedenlerden ötürü 25 yıl önce Diyarbakır'dan taşınarak hayatının geri kalanını İstanbul'da geçiren aile 25 yıl aradan sonra Diyarbakır'da oldukları için mutluluklarını gizleyemedi. Diyarbakır'ın kültürünü anneannesi Sultan Gezer ile çektikleri videolarla sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi gören Büyük, videolarının devamında annesi Arife Gezer'i de kahkahasıyla izleyenlerine tanıttı. Mutlu aile tablosuyla Diyarbakır'ın kültürünü Türkiye'ye başarılı bir şekilde yansıtan sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, videolarının çekimini de kız kardeşi Pelda Büyük'ün yardımını alarak Türkiye'de önemli seviyeye ulaştı. Büyük, 25 yıl aradan sonra doğduğu ve kültürünü tüm dünyaya gururlu bir şekilde yansıttığı memleketinde ilk söyleşisini gerçekleştirdi. Forum Diyarbakır AVM'de gerçekleştirdiği söyleşisine anneannesi Sultan Gezer, annesi Arife Gezer ve kız kardeşi Pelda Büyük ile sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan aile sevenleriyle söyleyişi gerçekleştirdi.

“Diyarbakır doğunun Paris'i”

Ünlü sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, Diyarbakır'ın doğunun Paris'i olduğunu dile getirerek Diyarbakırlı olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Büyük, “Diyarbakır'a dışarıdan gelen ya da ziyaretçi olarak gelenler ‘Diyarbakır'ın Doğunun Paris'i' olduğunu söylüyorlardı. 75 yolu gezdirdiler, tarihi yerleri çok fazla, Ofis taraflarını bilmiyordum. Ben Diyarbakır'a 3 yaşından sonra hiç gelmedim ama annem, anneannemler beni o kültürle büyüttüler. Evimizin içerisinde çok farklı bir şey yoktu, insanlar evimizde o kültürü gördükleri için bizi bu seviyeye getirdiler. Ben sadece bunu tescilledim, Diyarbakır'a geldim gezdim, tozdum samimiyeti sezdim. Baktım ki herkes anneannem ve annem gibi bende dedim evet burası gerçekten samimi bir memleket, benim memleketim olduğu içinde gurur duyuyorum. Gururluyum ilk söyleyişim Diyarbakır'da oldu. Sağ olsun Forum Diyarbakır AVM Pazarlama Müdürü Gürsel Demir'le temas kurduktan sonra çok güzel bir şeye imza attık. İlk söyleyişimi hiç gelmediğim bir Anadolu toprağında, özellikle de memleketim olduğu için Diyarbakır'da gelip bu anıyı ailemle birlikte muazzam yerde yaşamak benim için anlatılabilecek bir şey değil. İlk yer burası olması benim için gurur, bundan da çok mutluyum” dedi.

Ünlü sosyal medya fenomenin anneannesi Sultan Gezer ise Diyarbakır'da olduğu için çok sevinçli olduğunu ve genç nesillere her gün dua ettiğini kaydetti.