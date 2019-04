Sözen: "CHP liderinin şehit cenazesine katılması bir provokasyondur"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırının yanlış olduğunu ancak, Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılmasının da bir provokasyon olduğunu söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırı hakkında açıklama yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, saldırının her ne kadar yanlış ise CHP liderinin de şehit cenaze törenine katılmasının o derece yanlış olduğunu vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılmasının bir provokasyon olduğunu savundu. Sözen, "Son günlerde kamuoyunda en çok konuşulan konu olan Çubuk'ta şehit cenazesine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırı ve sonrasında konuşulan, tartışılan bu konu hakkında Şehit Aileleri Konfederasyonu olarak basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Şiddetin her türlüsünü reddeden ve asla tasvip etmeyen biri olarak yapılan bu saldırıyı asla doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Yapılan bu saldırı ne kadar yanlış ise CHP liderinin de şehit cenaze törenine katılması da o derece yanlıştır. Çünkü Çarşamba'nın gelişi Salı'dan belliydi. CHP'nin son birkaç yıl içinde PKK terör örgütü ile arasına mesafe koymayan tavırlar içinde olması, HDP ile gizli ittifaklar içinde olması, CHP'li yöneticilerin HDP'lileri ve PKK'lıları övmesi, PKK'lıların cenazelerine katılmaları, sözde adalet yürüyüşünde kol kola yürümeleri toplumun büyük kesiminde olduğu gibi biz şehit ailelerinde, gazilerde büyük rahatsızlık oluşturmuş, bu rahatsızlık nefret ve öfke boyutuna ulaşmıştır. Bu gerçekler ortada iken CHP liderinin şehit cenazesine katılması bir provokasyondur ve asla doğru bir yaklaşım değildir. Şehit aileleri ve gaziler olarak, siyaset üstü kurumlar olarak açık ve net ifade ediyoruz ki, kim terör örgütleri ve onların siyasi uzantıları ile arasına mesafe koyamıyorsa, onlara tepki göstermiyorsa asla bizimle ilgili hiçbir faaliyete, hiçbir programa katılmasın. Hele acılı günümüzde acımızı paylaşmak için hiç yanımızda bulunmasın. Şehitlerimizin cenaze törenlerine hiç katılmasın. Bizim düşmanlarımızla kol kola yürüyenler bizim yanımızda asla olmasın. CHP lideri ve diğer parti liderleri bunu net bilmelidir. Yaşanan bu olay şehitlerimizin cenaze törenlerini gölgelemiş, acılarımızı daha da artırmıştır. Bu olayın şehitlerimizin şehadet olayından daha çok konuşulması, tartışılması da bizleri derinden yaralamıştır. Bazı medya kuruluşlarının neredeyse şehitlerimizin ailelerini suçlayıcı tavır takınması da acımızı ve öfkemizi daha da artırmıştır. Bu yaşanan olaydan sonra CHP'lilerin İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef gösteren eylem ve söylemlerde bulunmalarını asla doğru bulmuyoruz. Bu söylemleri terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına verilmiş destek olarak görüyoruz. Çünkü Süleyman Soylu terörle ve teröristle mücadele bakımından Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanıdır. Süleyman Soylu biz şehit aileleri ve gaziler için ‘Kırmızı' çizgimizdir. Çünkü Süleyman Soylu PKK terör örgütü ve FETÖ'nün belini kırmıştır. CHP'lilerin Süleyman Soylu'ya duydukları öfkenin temelinde de terör örgütlerine vurduğu darbeden kaynaklanmaktadır. Süleyman Soylu aleyhine telaffuz edilen her söz terör örgütlerine moral ve motivasyon sağlamaktadır. Ölen hücrelerin yeniden canlanmasına sebep olmaktadır. Bu tavırları doğru bulmadığımızı ifade ediyor ve kınıyoruz. Teröre ve teröriste vurduğu darbelerden ötürü Süleyman Soylu'ya minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Son olarak kim terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına dolaylı veya direk destek veriyorsa, sempati besliyorsa asla bizim acılarımızı paylaşmaya gelmesin, cenazelerimize katılmasın" dedi.