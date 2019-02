Sözen: “Huzurumuza sahip çıkalım”

Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, kayyum belediye başkanları atandıkları il ve ilçeler adeta hizmet kalitesi ve belediyecilik hizmetleriyle ilk kez tanıştıklarını belirterek, bir zamanlar Kandil'e ve yurt içindeki teröristlere gönderilen belediye gelirlerinin, şimdi vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Milyonlarca lira para harcanarak güzelleştirilen ve hizmetle buluşan bu il ve ilçelerin yerel seçimlerde yönetimin tekrar HDP'nin eline geçmesinin yazık olacağını belirten Sözen, yapılan bunca hizmetin bir kaç ay içerisinde yerle bir edilebileceğini dile getirdi. Sözen, “Teröre bulaşmış HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla yerlerine görevlendirilen kayyum belediye başkanları atandıkları il ve ilçelerde adeta hizmet etme yarışına girmişlerdir. Yıllardır HDP'li belediyelerin yönettiği bu il ve ilçeler adeta hizmet kalitesi ve belediyecilik hizmetleriyle ilk kez tanışmışlardır. Bu kayyum belediye başkanları hizmet belediyeciliğinin yanı sıra, sosyal belediyecilik anlamında da çok önemli hizmetler yapmışlardır. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini yerine getirmiş, halkımızın gönüllerini fethetmişlerdir. Kayyum belediye başkanlarının görev yaptığı yerlerde halkın çok büyük bölümü yapılan bu hizmetleri çok beğenmekte ve kayyum belediye başkanlarından çok büyük memnuniyet duymaktadır. Üstelik bu hizmetler belediye gelirlerinin doğru ve düzgün kullanılmasıyla yapılmıştır” dedi.

“Belediye gelirleri artık vatandaşın hizmetine sunuluyor”

Bir zamanlar Kandil'e ve yurt içindeki teröristlere gönderilen belediye gelirlerinin, şimdi vatandaşın hizmetine sunulduğunu aktaran Sözen, şöyle devam etti:

“Kayyum belediye başkanlarının görev yaptığı bu il ve ilçelerin sadece çehresi değişmekle kalmamış bu il ve ilçeler adeta barış, huzur ve kardeşlik iklimine kavuşmuşlardır. HDP'li belediyelerin esnafa zorla kepenk kapattırıp eylemler yaptırdığı günlerden, esnafın rahat ve huzur içerisinde bol kazanç elde ettiği günlere gelinmiştir. Tunceli, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis illeri ve bu illerde kayyum tarafından yönetilen ilçeler adeta hizmete doymuştur. Terörle anılan bu iller, illerde yapılan spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle anılmaya başlanmışlardır. Birçok önemli organizasyon bu illerde yapılmaya başlanmıştır. Yıllarca bu illerde terörün gölgesinde saklı kalan güzellikler gün yüzüne çıkmış, bu il ve ilçelere adeta turist akını yaşanmıştır.”

“Belediyeler yerel seçimde HDP'ye geçerse yazık olur”

Yerel seçimlerde HDP'li belediyelerin kazanması halinde vatandaşların yıllar sonra kavuştukları hizmetlerden tekrar mahrum bırakılacağını vurgulayan Sözen, pırıl pırıl olan sokakların yeniden çöp dağları haline getirileceğini ifade etti. Sözen, şu ifadeleri kullandı:

“Birçok zorlukla ve milyonlarca lira para harcanarak güzelleştirilen ve hizmetle buluşan bu il ve ilçelerimizde önümüzdeki yerel seçimlerde yönetim tekrar HDP'li belediyelerin eline geçerse çok büyük yazık olur. Yapılan bunca hizmet birkaç ay içerisinde yerle bir edilir. Vatandaşın hizmetine kullanılması gereken kaynaklar terör yandaşlarına ve terör örgütlerine peşkeş çekilir. Şehir merkezlerinde belediye eliyle lastiklerin yakıldığı, kepenklerin zorla kapatıldığı, sokak eylemlerinin yeniden başlayacağı günlere geri dönülür. Bu iller tekrar Terör yuvasına dönüşür ve terörle anılır hale gelir. Gerçekten de böyle bir durumda bu şehirlerin huzuru bozulur. Esnaf iş yapamaz duruma gelir. Birçok emekle, çabayla sağlanan barış, huzur ve kardeşlik ortamı yerini kavgaya, şiddete ve sokak olaylarına bırakır. Böyle bir durumda yapılan yatırımların heba olmasının yanı sıra kaybeden bölge halkı olur, kaybeden esnaf olur. Vatandaşlar yıllar sonra kavuştukları hizmetlerden tekrar mahrum bırakılır. Pırıl pırıl olan sokaklar yeniden çöp dağları haline getirilir. Bunun olmaması için 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde vatandaşımızın dikkatli ve duyarlı olmaları gerekmektedir. Vatandaşımız sandıkta oyunu huzurdan, barıştan, kardeşlikten ve hizmetten yana kullanmalıdır. Teröre asla prim vermemelidir. HDP'ye verilecek her oy bölgenin huzuruna sıkılmış bir kurşundur. HDP'ye verilecek her oy bölgeye kibrit çakmakla eş değerdir. HDP'ye verilecek her oy halkımızın huzurunu, barışını ve kardeşliğini bozacaktır. HDP'ye verilecek her oy milyonlar harcanarak yapılmış bunca hizmetin heba edilip çöpe atılmasıdır. Bölge halkı olarak gelin hep beraber illerimize, ilçelerimize sahip çıkalım. Bize kötülük yapmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. Aksi halde kazan terör örgütleri, terör sevicileri ve Türkiye düşmanları olacaktır. Kaybeden hepimiz olacağız.”