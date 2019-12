Sözen: “İlk defa yurt içindeki terörist sayısı 500 civarına düşmüş durumda”

Sözen, terörle ciddi bir mücadelenin yürütüldüğünü ve bu fırsatın mutlak suretle iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sözen, “Bu rakam terörün bitirilmesi için tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek hepimizin başlıca görevidir. Bu fırsatı kaçırırsak ülkemizin geleceğine yazık etmiş oluruz. Çünkü geldiğimiz nokta terör örgütü PKK'nın moral ve motivasyonunun bozulması açısından psikolojik bir eşiktir. Bu kararlılığın devam etmesi halinde kalan teröristlerde örgütten kaçmanın yollarını arayacak ve devletimize teslim olmaya başlayacaklardır" dedi.

"ABD, İsrail ve tüm haçlı ülkelerine rağmen terörü bitiren ülke olacağız"

Size Sözen, ülkeden terörü bitirmekle dünyaya yankı yapacak büyük bir başarının da elde edileceğini söyledi. Sözen, "Bunu başardığımızda sadece terör örgütü PKK'yı bitirmiş olmayacağız. ABD'ye, İsrail'e ve tüm haçlı ülkelerine rağmen terörü bitiren bir ülke olmuş olacağız. Çünkü biz bu mücadeleyi sadece PKK terör örgütüne karşı yapmıyoruz. PKK sadece bir taşeron örgüttür. Biz bu mücadeleyi haçlılara karşı, siyonistlere karşı, ABD'ye karşı, dünyadaki bütün Türkiye düşmanlarına karşı yürütüyoruz. Bundan dolayı hepimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Eli silah tutan silahıyla, eli kalem tutan kalemiyle bu haklı mücadelesinde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen bu olağanüstü mücadeleye destek vermelidir” diye konuştu.

“Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmiş olacak”

Ülkedeki herkesin başta ekonomik sorunları olmak üzere birçok sorunu olduğuna değinen Ziya Sözen, sözlerine şöyle devam etti:

“Gün bu sorun ve sıkıntılarımızı konuşma günü değildir. 35 yıldır bu ülkenin kaynaklarını terörle ve teröristle mücadelede kullanıyoruz. Yüz milyar dolar civarında bu ülkenin öz kaynakları terörle ve teröristle mücadelede kullanılmış ve kullanılmaya devam ediliyor. Her kalkan savaş uçağı, her kalkan helikopter, her uçan İHA ve SİHA, her atılan bomba ülkemize bir yük bir külfet getiriyor. Terörü bitirdiğimizde bu kaynaklar halkımıza hizmet olarak kullanılacak, bu kaynaklar işsizlik için, eğitim için, savunma sanayimiz için kullanılacak. Ülkemizde kişi başına düşen milli gelir en az üç katına çıkmış olacak. Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmiş olacak. Gelin hep beraber bu tarihi fırsatın kaçmasına izin vermeyelim. İç meselelerimizi, sorun ve sıkıntılarımızı, siyasi kaygılarımızı, gelecek kaygılarımızı bir tarafa bırakalım. Hep birlikte tek ses, tek nefes olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde güvenlik güçlerimize, devletimize ve Cumhurbaşkanımıza destek verelim. Bu bağlamda biz güvenlik korucularına çok büyük görevler düşmektedir. Her ilimizde bir kaç terörist kalmış. Bu teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için seferberlik başlatalım. Her ildeki arkadaşlarımız kendi ilinin dağlarını PKK'dan tamamen temizlemek için gayret göstermelidir. Sayısal üstünlüğümüzü, gücümüzü sonuna kadar kullanmalıyız. Bölgeyi didik didik taramalı, teröristleri bulunduğu inlerinden çıkarmalıyız. Bunu başardığımız takdirde terörü bölgemizin ve ülkemizin kaderi olmaktan çıkarmış olacağız. Terörle mücadeleye aktarılan kaynakların ülke ekonomisine aktarılması ile birlikte sadece kendi hayatımızı değil, çocuklarınızın ve torunlarınızın da geleceğini kurtarmış olacağız.”