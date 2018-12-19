Sözen ve Gündüz, CHP Grup Başkan Vekili Özel'i kınadı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerini kınadı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Özel'in Meclis'te sarf ettiği sözleri haddini ve maksadını aşan, asla kabul edilmeyecek sözler olarak görüldüğü belirtilerek, Özel'in haddini ve maksadını aştığını, sarf ettiği sözlerle PKK'nın ve FETÖ'nün değirmenine su taşıdığı ileri sürüldü.

Özel'in kullandığı sözlerin FETÖ ve PKK ağzıyla söylendiğinin savunulduğu açıklamada, “Gerçekle bağdaşmayan yalan yanlış sözlerdir. 49 yılını Türk silahlı kuvvetlerinin her kademesinde görev yaparak, terörle ve teröristle mücadele ederek geçirip Genelkurmay Başkanlığı gibi ulvi bir görevi de ifa eden birine kalkıp bu sözleri sarf etmek, bu ülke düşmanlarının, teröristlerin değirmenine su taşımanın ötesine geçemeyecektir. Üstelik bu sözleri söyleyen birinin Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin gurup başkan vekili olarak da görev yapması ayrı bir talihsizliktir. 15 Temmuz gecesi başına silah dayatılmasına rağmen dik duruşundan taviz vermeyen birine kalkıp hain ve iş birlikçi damgasını vurmaya çalışmak en hafif tabir ile hainliktir, alçaklıktır ve 15 Temmuz ruhuna yapılmış saygısızlıktır. Özgür Özel'in bu sözleri bir yerlerden talimat alarak söylediğine inanıyoruz. Eğer Özgür Özel bu sözleri talimat alarak söylememişse ayık kafa İle söylemediğini düşünüyoruz. Çünkü akli dengesi yerinde olan birinin göz göre göre herkesin gözü önünde bu kadar yalan söylemesi insan karakteri ile bağdaşmamaktadır. Bugüne kadar teröristlerle kol kola gezen Özgür Özel ve arkadaşları FETÖ'ye, PKK'ya bir kelime söylemezken bir ülkenin Milli Savunma Bakanına bu sözleri söylemeleri alçaklıktır, aymazlıktır, haddini aşmaktır. Teröristlere bir kelime dahi edemeyenlerin Milli Savunma Bakanına laf yetiştirmeye çalışmaları PKK'ya, FETÖ'ye olan gönül bağlarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Fırat'ın Doğusuna operasyon yapma hazırlığı içinde olduğumuz bugünlerde, Kuzey Irak'ta PKK'ya çok ağır darbelerin vurulduğu bugünlerde bu sözleri söylemesi de manidar ve zamanlaması bilerek seçilmiş sözler olarak görüyor ve bu sözleri kuyruk acılarından söylediklerini değerlendiriyoruz” denildi.